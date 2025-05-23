نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يعلن ضرب 75 هدفا في غزة خلال يوم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلته عملية "عربات جدعون" وضربه 75 هدفا "تابعة للمنظمات الإرهابية" في غزة.

وأكد في بيان له تنفيذ ضربات ضد أكثر من 75 هدفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث العسكري: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته ضد منظمات إرهابية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ضمن عملية عربات جدعون، حيث تم استهداف أكثر من 75 موقعا خلال اليوم الماضي".



وأضاف أن القوات العاملة في المنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، ما تزال تواصل عملياتها في غزة.

كما أشار البيان إلى أن القوات قامت، خلال العملية، بتحييد ما وصفهم بـ "المخربين"، فضلا عن تدمير مبانٍ عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع قنص.



وتابع: "إلى جانب ذلك، شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 75 غارة جوية على أهداف متنوعة في القطاع، شملت مسلحين ومنصات إطلاق صواريخ ومبان عسكرية ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منشآت وصفها بالبنى التحتية الإرهابية