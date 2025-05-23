العالم اليوم - هجوم بسكين يخلف ضحايا في ألمانيا.. وفيديو يرصد اعتقال امرأة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 مايو 2025 09:24 مساءً - أفاد مسعفون، الجمعة، بوقوع 12 جريحا في هجوم بسكين في محطة للقطارات في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن امرأةً أُلقي القبض عليها في موقع الحادث. وأكدت شرطة هامبورغ لاحقا اعتقالها، لكنها لم تُفصح بعد عن مزيد من المعلومات حول هوية المهاجمة المزعومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة من الضحايا في حالة حرجة، وثلاثة آخرين مصابون بجروح خطيرة، وستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم تعرف بعد دوافع الموقوفة.

يأتي الحادث بعد نحو يوم واحد من مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بالرصاص بالقرب من المتحف اليهودي بواشنطن.

وأوردت الشرطة أن المشتبه به هو إلياس رودريغيز (31 عاما) من شيكاغو، وقد ردد شعارا مؤيدا للفلسطينيين بعد إطلاق النار. ووجهت إليه تهمة القتل الخميس.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات.

والأحد، جُرح أربعة أشخاص في عملية طعن في حانة في مدينة بيليفيلد. وتم تكليف مدّعين فدراليين التحقيق في الواقعة للاشتباه بأنها "هجوم إرهابي".