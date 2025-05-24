العالم اليوم - العراق يسعى لتحرير باحثة إسرائيلية مقابل سجين إيراني

انتم الان تتابعون خبر العراق يسعى لتحرير باحثة إسرائيلية مقابل سجين إيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 مايو 2025 04:27 مساءً - أفاد مسؤولون عراقيون رفيعو المستوى لوكالة فرانس برس، يوم السبت، بأن بغداد تسعى للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إلزابيث تسوركوف، مقابل الإفراج عن إيراني مسجون في العراق بتهمة قتل مواطن أميركي.

وقال مسؤول أمني رفيع للوكالة: "الأمر مرهون بموافقة الجانب الأميركي على إطلاق سراح الإيراني المتهم بقتل مواطن أميركي قتل في بغداد عام 2023".

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس 2023. وفيما اتهمت إسرائيل فصيل كتائب حزب الله العراقي بخطفها، لمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن الأمر.

وأوضح ثلاثة مسؤولين عراقيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية الملف، أن واشنطن لم توافق حتى الآن على أحد الشروط الأساسية لإتمام الصفقة، والمتمثل في الإفراج عن السجين الإيراني.

وقال أحدهم: "حتى الآن، لم يوافق الأميركيون على مطلب الإفراج عن الإيراني المدان بقتل المواطن الأميركي".

وتسعى الحكومة العراقية منذ سنوات إلى الموازنة بين علاقاتها مع إيران، الجارة ذات النفوذ الواسع في العراق، والولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لبغداد.

ويقبع المتهم الإيراني وأربعة عراقيين آخرين في السجن في العراق بعدما أصدر القضاء حكما بسجنهم مدى الحياة بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل بالرصاص في بغداد في نوفمبر 2022.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية العام الماضي إقامة شكوى على الإيراني محمّد رضا نوري الذي قالت إنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التخطيط لقتل ترويل.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون في زيارة لم تكن الأولى لها إلى العراق.

ولم تستبعد مصادر أمنية ودبلوماسية في وقت سابق أن تكون تسوركوف نقلت إلى إيران.

وفي منتصف نوفمبر 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من مصدر مستقل من صحة هذا المقطع المصور ولا من تبيان إذا كانت الرهينة أدلت بتصريحاتها تحت التهديد.