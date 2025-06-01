نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك الأردن يؤكد للوفد الوزاري العربي الإسلامي أهمية تشكيل ضغط دولي لوقف الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في قطاع غزة.

كما تم التأكيد، خلال لقائه وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة الذي عقد في قصر الحسينية اليوم الأحد، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على ضرورة تكثيف الجهود العربية المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لكل المناطق فيها.

وحذر الملك من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم بحث ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة، والعمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمواقف الأردن، بقيادة الملك، الداعمة للفلسطينيين في جميع المحافل، وبمكانة جلالته في المجتمع الدولي التي ساهمت في حشد الرأي العام على مستوى القادة للتحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه إسرائيل بما يخص الحرب على غزة وما يحدث في الضفة الغربية.

وضم الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.