العالم اليوم - فيديو.. إيران تبدأ هجمات جديدة على إسرائيل "تستمر حتى الفجر"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إيران تبدأ هجمات جديدة على إسرائيل "تستمر حتى الفجر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الإثنين، انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات على إسرائيل، مشيرا إلى أنها ستستمر حتى الفجر.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في تصريح نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "الهجوم مشترك، ونستخدم جميع المقومات، ولن نسمح للعدو بلحظة سلام".

وأضاف: "العملية تُنفذ بقوة ساحقة ومدمرة".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن عن انطلاق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل، في سياق التصعيد العسكري المتبادل بين الطرفين.

وأفاد التلفزيون أن العمليات العسكرية تنفذ بشكل مشترك باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وتستهدف مدينتي تل أبيب وحيفا.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران تستعد لـ"أكبر وأعنف هجوم صاروخي في التاريخ على الأراضي الإسرائيلية".

ودعا الحرس الثوري الإيراني سكان تل أبيب إلى "الإخلاء في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد وقت قصير من إصدار إسرائيل تحذيرا مماثلا لمنطقة محددة في طهران.

وكان هجوم إسرائيلي قد استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في وقت سابق من الإثنين.