إيران ترفض طلب الوكالة الدولية لزيارة مواقعها النووية وتتهم جروسي بالتحيز وتشجيع القصف

أحمد جودة - القاهرة - رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لزيارة المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات خلال الفترة الماضية، متهمًا جروسي بـ "التحيز والنية الخبيثة" من وراء هذا الطلب، حسب ما أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن جروسي ساهم بشكل مباشر في "تهيئة الأجواء" التي شجعت الولايات المتحدة وإسرائيل على قصف منشآت نووية حساسة في إيران، في تصعيد خطير للأزمة النووية التي باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن البرلمان الإيراني صوّت مؤخرًا لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن وسلامة المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة تعكس تدهور العلاقات بين طهران والوكالة الأممية.

واتهم عراقجي، جروسي، بأنه سهل تمرير قرار سياسي ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة، مشيرًا إلى أن الوكالة سبق وأن أغلقت "جميع القضايا العالقة" المتعلقة بالملف النووي قبل أكثر من عشر سنوات، وأن إحياء هذه الملفات يخدم أجندات معادية.

قصف أمريكي وإسرائيلي لثلاثة مواقع نووية

كما اتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية رئيسية، هي:

منشأة نطنز النووية.

منشأة فوردو تحت الأرض.

مجمع أصفهان النووي.

ووصفت طهران هذه الهجمات بأنها "عدوان غير قانوني"، وقالت إن تقرير جروسي المتحيز لعب دورًا في تمهيد الطريق لهذه الهجمات، وخلق مبررًا زائفًا للضغط العسكري والدبلوماسي على إيران.

خلفية التوتر بين طهران والوكالة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر النووي بين إيران والدول الغربية، وخصوصًا بعد فشل محاولات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وخروج واشنطن منه عام 2018، وتزايد اتهامات الغرب لطهران بشأن توسيع أنشطتها النووية دون إشراف كافٍ.

في المقابل، تؤكد إيران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتطالب برفع العقوبات أولًا كشرط مسبق للعودة إلى الاتفاق.

موقف طهران: السيادة أولًا

أكد عراقجي في تصريحاته أن إيران لن تسمح بأي تدخل خارجي يمس سيادتها أو أمن منشآتها الحيوية، متوعدًا باتخاذ خطوات إضافية لحماية مواقعها، ورافضًا أي مساعٍ جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ "تسييس" الملف النووي الإيراني.