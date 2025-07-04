العالم اليوم - لتجنّب الخطر.. ما أفضل طابق للحجز في الفنادق؟

انتم الان تتابعون خبر لتجنّب الخطر.. ما أفضل طابق للحجز في الفنادق؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 يوليو 2025 04:01 مساءً - عند الحجز في فندق ما، يقضي الناس وقتا طويلا في مقارنة أسعار الغرف، ومحاولة الحصول على غرفة تطل على البحر، لكنهم غالبا ما يتجاهلون مسألة السلامة، ولا يولون أي اهتمام لاختيار طابق آمن.

اختيار الغرفة أو الطابق غير المناسب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل غير متوقعة، مثل تعرض الغرفة للسرقة أو صعوبة وصول فريق الإطفاء إليها في حالة حدوث حريق.

ما هو الطابق الأكثر أمانا؟

وفقا للخبراء، فإن أنسب طابق للإقامة هو ما بين الطابق الثالث والسادس، أو بـ"النطاق الذهبي"، لأنه ليس منخفضا جدا ولا مرتفعا للغاية، ما يجعله أكثر أمانا وسهولة في الوصول أثناء الطوارئ.

وذكر تقرير لموقع "تايمز أوف إنديا"، أن الطوابق المنخفضة جدا تكون أكثر عرضة لمحاولات التسلل والسرقة لقربها من الشوارع، إضافة إلى الضجيج المزعج، خاصة إذا كان الفندق يقع في منطقة مزدحمة.

من جهة أخرى، لا يُنصح بالإقامة في الطوابق العلوية جدا، إذ يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها بسرعة في حال نشوب حريق أو حدوث طارئ.

لذلك، يوصي الخبراء باختيار غرفة ضمن النطاق الذهبي (الطابق الثالث إلى السادس)، وأن تكون قريبة من مخرج الطوارئ أو سلم النجاة لزيادة فرص السلامة في حالات الحرائق.

لكن معايير السلامة تختلف من مكان إلى آخر، بحسب طبيعة المخاطر في المنطقة.

ففي المناطق المعرضة للزلازل، يفضل الحجز في الطوابق الأرضية.

أما في المناطق المهددة بالفيضانات، فيفضل اختيار الطوابق المتوسطة أو العلوية لتفادي الخطر.

وينصح خبراء الأمن النساء، خاصة المسافرات بمفردهن، بحجز غرفة قريبة من المصعد، والتأكد من عمل القفل العلوي للباب، واستخدام "العين السحرية" قبل فتح الباب.

وفي النهاية، تبقى عوامل مثل الحالة الصحية، موقع الفندق، وطبيعة السفر (فرديا أو ضمن مجموعة) من المحددات الأساسية لاختيار الطابق الأنسب للإقامة، لضمان التمتع بعطلة آمنة ومريحة.