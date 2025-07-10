العالم اليوم - فيديو.. انهيار نفق بداخله 31 عاملا في لوس أنجلوس

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انهيار نفق بداخله 31 عاملا في لوس أنجلوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 12:28 مساءً - انهار نفق في منطقة ويلمنغتون بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، بينما أكد مسؤولون إنقاذ 31 عاملا، هم جميع المحاصرين بداخله.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس في بيان، الخميس، أن النفق الذي انهار يبلغ قطره 5.5 متر، وكان يشيَّد لإدارة مياه الصرف الصحي في البلدية.

وكتبت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس على منصة "إكس": "أبلغت إدارة إطفاء لوس أنجلوس للتو أن جميع العمال الذين حوصروا في النفق في ويلمنجتون خرجوا الآن وتم حصرهم".

وتابعت: "تحدثت للتو مع عدد من العمال الذين كانوا محاصرين. شكرا لجميع أفراد الطوارئ الشجعان الذين تحركوا على الفور".

وقالت إدارة الإطفاء إن الانهيار وقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من المدخل الوحيد للنفق، مضيفة أنه تم نشر أكثر من 100 من أفراد الطوارئ للتعامل مع الحادث.