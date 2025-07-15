العالم اليوم - زيلينسكي يشكر ترامب على استعداده لدعم أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يشكر ترامب على استعداده لدعم أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 يوليو 2025 01:21 صباحاً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب خلاله عن شكره لترامب على موقفه الداعم لكييف واستعداده للعمل المشترك من أجل إحلال السلام.

وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تطبيق "تيليغرام": "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس ترامب، شكرته على استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة التعاون لوقف إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم وعادل".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه ناقش كذلك آخر المستجدات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الذي كان قد التقى ترامب في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم.