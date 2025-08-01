العالم اليوم - ترامب قلق من المجاعة في غزة.. ويعلن عن خطته

انتم الان تتابعون خبر ترامب قلق من المجاعة في غزة.. ويعلن عن خطته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:25 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعمل على خطة لتوفير الطعام في قطاع غزة لمساعدة السكان هناك على العيش.

وصرح ترامب لموقع أكسيوس: "نريد مساعدة الناس (أهالي غزة)، نريد مساعدتهم على العيش نريد توفير الطعام لهم. إنه أمر كان ينبغي أن يحدث منذ زمن طويل".

وأشار إلى أنه يعمل على خطة "لتوفير الطعام" في غزة، دون الكشف عن تفاصيلها أو ما إذا كانت ستشمل مزيدا من الدعم لصندوق الإغاثة العالمي، أو آليات مساعدة أخرى، موضحا أنه "يتوقع من الدول الغربية الأخرى وإسرائيل القيام بدورها".

وعبر الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة، متهما حركة حماس بسرقة المساعدات وبيعها داخل القطاع.

وبشأن زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة قال ترامب إنه حتى صباح الجمعة، لم يتلق إحاطة من ويتكوف، الذي وصفه بأنه "يقوم بعمل رائع".

وبشأن المفاوضات في غزة رفض ترامب التعليق على احتمال إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل قائلا: "سترون قريبا".