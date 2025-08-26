إدانات لقصف مستشفى ناصر في غزة

إدانات لقصف مستشفى ناصر في غزةأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن الغارات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي بغزة، والتي أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 5 صحفيين، "غير مقبولة"، داعيا إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي"، وبينما شددت الأمم المتحدة على وجوب منع استهداف المستشفيات بتاتا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في القطاع.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس بعد اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "يجب حماية المدنيين والصحافيين في كلّ الظروف. ويجب أن تتمكن وسائل الإعلام من أداء مهمّتها بحرية واستقلالية لتغطية حقيقة الصراع"، مضيفا أن "تجويع شعب بأكمله جريمة يجب أن تتوقف فورا".

من جهته عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في منشور عبر منصة "إكس"، عن شعوره بـ"الفزع" من القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة، مضيفا أنه ينبغي حماية المدنيين والطواقم الطبية والصحافيين، وكذلك وقف إطلاق النار فورا.

وأعربت ألمانيا اليوم، عن "صدمتها لمقتل عدة صحافيين وعمال إنقاذ وغيرهم من المدنيين" في قصف جوي إسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس "يجب التحقيق في هذا الهجوم"، ودعت إسرائيل إلى "السماح للإعلام الأجنبي المستقل بالوصول الفوري وتوفير الحماية للصحافيين العاملين في غزة".

تنديد أممي

من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يستنكر بشدة مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ناصر في غزة، ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه.

وأضاف دوجاريك للصحفيين "يذكر الأمين العام بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي والصحفيون، في جميع الأوقات. ويدعو إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في عمليات القتل هذه".

وبدورها قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في بيان، إنه ينبغي أن يشكل قتل الصحافيين في غزة صدمة للعالم تدفعه إلى التحرّك للمطالبة بالمحاسبة والعدالة.

وبينما شددت على أن الصحافيين والمستشفيات ليسوا أهدافا في أي حرب، أكدت شامداساني أن الصحافيين هم أعين العالم وآذانه، ولا بدّ من حمايتهم، داعية إلى التحقيق في "مقتلهم ومقتل المدنيين الآخرين الذين لا تحصى أعدادهم على نحو عاجل ومستقلّ لإحقاق العدالة".

أما مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فقال "بينما يتضور سكان غزة جوعا، يزداد تقييد وصولهم المحدود أصلا إلى الرعاية الصحية بسبب الهجمات المتكررة"، مطالبا بإيقاف الهجمات على الرعاية الصحية "الآن".

وبيّن، في منشور عبر منصة إكس، أن أربعة عمّال في مجال الصحة كانوا بين ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر، وأن 50 آخرين تعرّضوا لإصابات، بينهم مرضى كانوا أصلا في وضع حرج يتلقّون العلاج.

وندّد المفوض السامي للأونروا فيليب لازاريني، من جهته، بـ"التقاعس الدولي الصادم" إزاء الحرب في قطاع غزة، معتبرا في منشور على إكس أن هذا القصف يهدف لإسكات الأصوات الأخيرة المتبقية التي تبلغ بوفاة الأطفال بصمت وسط المجاعة.

ولا يزال الصحفيون في قطاع غزة هدفا للقصف الإسرائيلي، فقد أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 21 شخصا في قصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، بينهم 5 صحفيين هم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصوران حسام المصري ومعاذ أبو طه والصحفية مريم أبو دقة والصحفي أحمد أبو عزيز.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246 بعد الاستهداف الإسرائيلي اليوم لمجموعة صحفيين.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 شهيداً، و158 ألفا و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.