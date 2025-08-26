العالم اليوم - كندا: نشعر بالفزع من القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة

انتم الان تتابعون خبر كندا: نشعر بالفزع من القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 04:24 صباحاً - نددت كندا، الإثنين، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم خمسة صحفيين، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في مناطق القتال.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان: "تشعر كندا بالفزع إزاء القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة، والذي أسفر عن مقتل خمسة صحفيين وعدد كبير من المدنيين، منهم رجال إنقاذ ومسؤولون صحيون. إن مثل هذه الهجمات غير مقبولة."

وشدد البيان على أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية واجب قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، داعيا إلى التزام القوانين الدولية الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة للفرق الطبية والإغاثية داخل القطاع.

ويأتي هذا الموقف وسط موجة إدانات دولية متصاعدة للهجمات التي تستهدف المرافق الطبية في غزة، حيث حذرت منظمات دولية من أن استمرار استهداف المستشفيات يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بانهيار المنظومة الصحية في القطاع.