شاهد| الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في مطار العلمين.. زيارة أخوية تعكس قوة العلاقات المصرية الإماراتية

أحمد جودة - القاهرة - استقبال رسمي وحفاوة بالضيف الكبير

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على بلده الثاني مصر، في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام.

مكانة خاصة وعمق العلاقات

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا أن سمو رئيس دولة الإمارات يحظى بمكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالًا للعلاقات الراسخة التي أرساها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي يحفظها الشعب المصري بكل التقدير.

إشادة متبادلة بالروابط التاريخية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الشيخ محمد بن زايد أعرب عن تقديره الكبير للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة بين قيادتي وشعبي مصر والإمارات.