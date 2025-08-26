مصر تسيّر القافلة الـ23 من المساعدات إلى غزة عبر كرم أبو سالم "بث مباشر"

أحمد جودة - القاهرة - تحرك الشاحنات

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، بأن شاحنات القافلة المصرية الـ23 من المساعدات الإنسانية انطلقت اليوم باتجاه قطاع غزة، حيث يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم.

الدور السياسي المصري–السعودي

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن الجهود السياسية المشتركة بين مصر والسعودية تمثل دعامة أساسية لتعزيز الموقف الفلسطيني. وأوضح أن التوافق بين البلدين حول ثوابت القضية يسهم في تقوية الرؤية الفلسطينية على المستوى الدولي.

مصر والسعودية ودعم حل الدولتين

وخلال مداخلة له في برنامج من مصر على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي عمرو خليل، أشار دولة إلى أن مصر ما زالت تواصل دورها التاريخي الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بينما تقود السعودية تحالفًا دوليًا يضم فرنسا والأمم المتحدة بالتنسيق مع القاهرة، بهدف دعم مسار حل الدولتين.