مظاهرات في إسرائيل تطالب بوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عدة مدن إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة دعت إليها عائلات المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب والعمل على الإفراج عن ذويهم.

إغلاق طرق وتقاطعات رئيسية

قام المتظاهرون وأهالي المحتجزين بقطع عدد من الطرق والتقاطعات الحيوية، خاصة في تل أبيب، كما أضرموا النار في إطارات السيارات لعرقلة حركة المرور، ورفع المشاركون صور المحتجزين ولافتات حملت شعارات تطالب بإنهاء الحرب فورًا.

اتهامات مباشرة لنتنياهو

أكد المتظاهرون أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها إنهاء الحرب منذ عام وإعادة جميع المحتجزين والجنود، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه ضحى بالمدنيين من أجل بقائه في السلطة وتحقيق مصالحه الشخصية.