نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق القافلة المصرية الـ23 من مساعدات "زاد العزة" إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، القافلة المصرية رقم 23 من المساعدات الإنسانية ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، حيث خرجت الشاحنات من ساحة ميناء رفح البري بالجانب المصري متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

آلاف الأطنان من الغذاء والدواء والوقود

وأوضح مصدر مسؤول بميناء رفح أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، وتشمل سلاسل الإمدادات الغذائية، الدقيق، ألبان الأطفال، المستلزمات الطبية، الأدوية العلاجية، مواد العناية الشخصية، إضافة إلى أطنان من الوقود المخصص لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

قيود إسرائيلية على دخول المساعدات

تأتي هذه القافلة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دون التوصل لاتفاق جديد.



وكانت قوات الاحتلال قد أعادت التصعيد العسكري في 18 مارس بقصف جوي وتوغلات برية، ومنعت دخول شاحنات الإغاثة والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، إضافة إلى رفض إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

مساعدات محدودة لا تلبي الاحتياجات

وفي مايو الماضي، سمحت سلطات الاحتلال بدخول كميات محدودة من المساعدات عبر آلية خاصة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، وهو ما رفضته منظمات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا لعدم توافقه مع الآليات الدولية المعمول بها في توزيع المساعدات الإنسانية.