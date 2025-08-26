نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراصير وفئران وطعام فاسد داخل معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.. صور تكشف فضائح جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت موجة من السخرية والانتقادات عبر وسائل الإعلام العبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو صادمة من داخل معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت انتشار الفئران والصراصير بكثافة داخل المطابخ والمخازن، فضلًا عن وجود طعام فاسد غير صالح للاستهلاك.

وتكشف هذه المشاهد حجم الأزمات الداخلية التي تضرب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، سواء على المستوى الصحي أو النفسي للجنود.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القاعدة العسكرية "بيسلا" في صحراء النقب المحتلة كانت من بين أكثر المواقع التي ظهرت فيها هذه الكوارث الصحية، حيث اشتكى الجنود وأولياء أمورهم من تردي أوضاع النظافة وانتشار الحشرات والقوارض.

كما تكررت الشكاوى ذاتها في قواعد تدريب القوات البرية في جنوب الأراضي المحتلة، مما وضع الجيش تحت ضغط كبير.

وتُعدّ قواعد ساير، وتسيليم، وبهلتس، وبيسلا التابعة لسلاح الجو، إلى جانب مطابخ أخرى في القيادة الجنوبية مثل مطبخ كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي، الأكثر إشكالية من حيث جودة الطعام المقدم للجنود.

وأكدت تقارير أن العديد من الجنود يذهبون للنوم جائعين بسبب رداءة الوجبات المقدمة، ووجود مشاكل صحية خطيرة ترتبط بها.

وبعد تصاعد الانتقادات، أصدر جيش الاحتلال أوامر بإجراء جولات تفتيش مفاجئة في عدد من القواعد العسكرية للتأكد من جودة الطعام المقدم للجنود.

صراصير وفئران وطعام فاسد داخل معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.. صور تكشف فضائح جديدة

صراصير وفئران وطعام فاسد داخل معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.. صور تكشف فضائح جديدة

صراصير وفئران وطعام فاسد داخل معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.. صور تكشف فضائح جديدة

ووفقًا للمتحدث باسم الجيش، فإن هذه الجولات تأتي بتوجيه من رئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، اللواء ميشيل يانكو، الذي شدد على ضرورة رفع كفاءة الخدمات الغذائية المقدمة للمجندين، خاصةً في جبهات المواجهة.

ورغم هذه التبريرات، واجه جيش الاحتلال موجة من الانتقادات اللاذعة، إذ أظهرت الفيديوهات المتداولة وجود قطط وفئران وصراصير داخل المطابخ، بالإضافة إلى طعام رديء الجودة وغير صالح للاستهلاك البشري.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن ما يحدث داخل المعسكرات يعكس ضعفًا في الإدارة، وانهيارًا في الاستجابة اللوجستية، الأمر الذي يزيد من تذمر الجنود ويؤثر على جاهزيتهم القتالية.

وفي بيانه، حاول المتحدث باسم الجيش التخفيف من حدة الأزمة، قائلًا إن الجيش يتبنى "نهجًا استباقيًا لمعالجة الثغرات من خلال التفتيشات والتدريبات المنتظمة"، مشيرًا إلى استثمار موارد كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية وقطاع الغذاء.