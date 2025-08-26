العالم اليوم - 3 إصابات بينهم طفل برصاص إسرائيلي خلال اقتحام رام الله

انتم الان تتابعون خبر 3 إصابات بينهم طفل برصاص إسرائيلي خلال اقتحام رام الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 01:24 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن 3 مواطنين بينهم طفل أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها وسط مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي قرب سوق الخضار وسط رام الله، فيما اعتلى قناصة الاحتلال عددا من أسطح المباني.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنه تم نقل 3 إصابات، أحدهم لطفل يبلغ من العمر 12 عاما، مصاب بالرصاص الحي في الظهر قرب سوق الحسبة، وشاب مصاب باليد، ومسن عمره 71 عاما إلى المستشفى.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منطقة دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت وسط مدينة رام الله وداهمت محلا للصرافة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت اتجاه المواطنين.

كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص المطاطي صوب مركبة للصحفيين، ما أدى إلى أضرار في المركبة، فيما قمع جنود الاحتلال المشاركين في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مركز بلدنا بمدينة البيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم الثلاثاء عمليةً "حاسمةً وغير اعتياديةً" في وسط رام الله ولم يُفصِح حتى الآن عن نوع العملية وهدفها.