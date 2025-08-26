نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية واسعة في رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك حسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إصابات بالاختناق نتيجة اقتحام قوات الاحتلال

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاقتحام الإسرائيلي لوسط مدينتي رام الله والبيرة أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع المواطنين.

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين خلال عملية المداهمة في وسط مدينة رام الله، في إطار الحملة العسكرية التي تشنها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.