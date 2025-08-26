العالم اليوم - حكومة البرازيل تعتزم شراء منتجات تضررت من رسوم ترامب

انتم الان تتابعون خبر حكومة البرازيل تعتزم شراء منتجات تضررت من رسوم ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:29 مساءً - أعلنت الحكومة البرازيلية، أنها ستقوم بشراء عدد من المنتجات المحلية التي تضررت جراء الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بنسبة 50 بالمئة، مؤكدة أنها ستدفع سعرا "مناسبا" مقابل هذه السلع.

ولم تشمل القائمة القهوة ولحوم البقر، رغم أنها تضررت أيضا من الإجراءات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي ربط الرسوم المفروضة على البرازيل بمحاكمة حليفه الشخصي والسياسي، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

ويعد هذا التطور أحدث فصل في النزاع التجاري بين إدارة ترامب والبرازيل.

وأوضحت الحكومة أن معظم المنتجات المحلية التي تعتزم شراءها، ومن بينها أيضا العسل والأسماك، سيُعاد توجيهها للاستخدام في المدارس الحكومية أو لتكوين مخزونات وطنية.

وقال وزير التنمية الزراعية باولو تيكسييرا، وهو من المقربين من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للصحفيين في العاصمة برازيليا، الاثنين، إن منتجات مثل القهوة ولحوم البقر، التي لم تدخل في قائمة المشتريات الحكومية، تجد اهتماما في أسواق أخرى ومن المرجح أن تباع هناك.

وأضاف أن الحكومة "لا تستطيع دفع الأسعار التي يتقاضاها المصدرون، والمحددة بالدولار"، لكنها ستجد سعرا مناسبا لكل هذه المنتجات.

وتابع: "هناك أسواق أخرى مهتمة بالقهوة البرازيلية"، مضيفا: "والأمر نفسه بالنسبة للحوم البقر، فهناك أسواق أخرى مستعدة لشرائها بسعر رخيص وبأعلى جودة".

وألحقت الإجراءات الأميركية ضد البرازيل ضررا بأحد أهم وأقدم العلاقات في نصف الكرة الغربي.

كما فرضت إدارة ترامب عقوبات على قاض بارز في المحكمة العليا البرازيلية قبيل صدوره حكما بحق بولسونارو في سبتمبر المقبل.