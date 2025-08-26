نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدثة أوروبية: الاتحاد الأوروبي ساعد أوكرانيا منذ بدء الصراع بنحو 170 مليار يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الصراع نحو 170 مليار يورو، منها 60 مليار يورو للأسلحة، ويعتزم الاتحاد الأوروبي تزويد كييف بمليوني قذيفة بحلول نهاية العام.

أفادت بذلك المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر في إحاطة إعلامية في بروكسل، ردا على سؤال حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف.

وقالت: نقدم دعما كبيرا لأوكرانيا. حتى الآن، بلغ حجم مساعداتنا المقدمة لها ما يقارب 170 مليار يورو. بما في لك خصصنا أيضا ما يقرب من 60 مليار يورو لتوريدات الأسلحة، لا سيما من خلال صندوق السلام الأوروبي. أما بالنسبة لمليوني قذيفة عيار 155 مم، فمن المقرر تسليمها بحلول نهاية عام 2025".

وأشارت هيبر أيضا إلى أنه منذ بداية الأعمال القتالية، تلقى 80 ألف عسكري أوكراني تدريبات في دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالضمانات الأمنية، قالت المتحدثة إنه تتم مناقشة هذه القضية حاليا من قبل مستشاري الأمن القومي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وجدير بالذكر أن روسيا أعلنت في وقت سابق، أنها ترفض بشكل قاطع أن يقدم الغرب ضمانات أمنية لأوكرانيا إذا كانت مبنية على منطق عزل روسيا ومواجهتها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار، أنه بعد قمة روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، "حيث تم إحراز تقدم كبير في المسار نحو تحديد معالم ومعايير محددة للتسوية"، سارعت الدول الأوروبية "لاتباع نهج السيد [فلاديمير] زيلينسكي إلى واشنطن وحاولت هناك الترويج لأجندتها الخاصة".

وأكد الوزير الروسي أن هذه الأجندة "تهدف إلى بناء ضمانات أمنية تقوم على منطق عزل روسيا، وتوحيد العالم الغربي مع أوكرانيا من أجل مواصلة سياسة المواجهة العدوانية، واحتواء روسيا، بهدف الاستمرار في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يثير هذا النهج لدينا أي مشاعر سوى الرفض التام".