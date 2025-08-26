نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 58 مصابًا حصيلة اقتحام الجيش الإسرائيلي لرام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 58 إصابة.

وقالت وكالة "وفا" إن 58 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينتي رام الله والبيرة.

ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و14 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 31 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

بيان الخارجية المصرية لإدانة الاقتحام الإسرائيلي لرم الله

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا لإدانة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وتشدد مصر على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام فى الاقليم. وتحذر مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الاسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وتجدد مصر مطالبتها لكافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



