زيلينسكي يجدد دعوته إلى محادثات مع بوتين مع تعثر جهود السلام

تبادل أسرى بين موسكو وكييف

كييف ـ موسكو ـ وكالات: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن لقاءً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيكون «الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدم» في مسار إنهاء الحرب، في الوقت الذي احتفلت فيه بلاده بيوم الاستقلال وتبادلت أسرى حرب مع الجانب الروسي.

وأعلن الجيش الأوكراني أن قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، إضافة إلى شن غارات بطائرات مسيرة على مناطق روسية تسببت احداها باندلاع حريق في محطة للطاقة النووية قرب مدينة كورسك.

وبعد جهود دبلوماسية حثيثة وضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في قمة بين نظيريه الروسي والأوكراني، بدت آفاق السلام متعثرة الجمعة عندما استبعدت روسيا أي لقاء وشيك بين بوتين وزيلينسكي.

غير أنّ زيلينسكي أكد الأحد أنّ «محادثات بين الرؤساء هي الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدّم»، مجددا الدعوة لعقد قمة ثنائية مع بوتين.

وخلال احتفالات عيد الاستقلال التي حضرها المبعوث الأميركي كيث كيلوغ ومسؤولون غربيون آخرون، قال زيلينسكي «معا، نحن الأوكرانيين وشركاءنا، نعمل على دفع روسيا نحو السلام. وهذا ممكن».

ومنح المبعوث الأميركي وسام الاستحقاق الأوكراني خلال الاحتفال.

في موسكو، اتّهم وزير الخارجية سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى «تعطيل» المفاوضات، مندّدا بموقف زيلينسكي الذي «يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن» مع بوتين. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب من كل من الطرفين، في آخر تبادل بعد سلسلة من العمليات شهدت إطلاق سراح مئات أسرى الحرب هذه السنة.

وقالت الوزارة في منشور عبر تطبيق تلجرام «في 24 أغسطس، عاد 146 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف»، مضيفة «في المقابل، تمّ نقل 146 أسير حرب من القوات المسلّحة الأوكرانية» إلى أوكرانيا، بفضل وساطة قادتها الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم أيضا تسليم ثمانية من سكان منطقة كورسك الحدودية الروسية بعد «احتجازهم في شكل غير قانوني» من جانب أوكرانيا.

? جنود أوكرانيون يسيرون نحو حظيرة طائرات خلال احتفال بيوم الاستقلال الأوكراني في معسكر تدريب للجيش البريطاني شرق إنجلترا