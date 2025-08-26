إسرائيل لاترى اتفاقا مع سوريا فـي الأفق .. وتصر على جبل الشيخ

القدس المحتلة ـ دوت الخليج: يرغب الأميركيون في رؤية نوع من الاتفاق بحلول نهاية سبتمبرلكن إسرائيل تُقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق أمني، وهو الأهم في الترتيبات الأمنية حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضئيلة. ويُقدّر مصدر سياسي إسرائيلي أن اتفاق سلام مع سوريا ليس في الأفق، وكذلك انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام. الموضوع الوحيد المطروح هو الترتيبات الأمنية في مرتفعات الجولان وعلى الصعيد السوري. ويكمن أساس الخلاف بين البلدين في معارضة إسرائيل لمطلب دمشق بأن يستند الاتفاق إلى خطوط فصل السلطات بعد حرب أكتوبر عام ١٩٧٤. ومن المتوقع أن يصل نتنياهو والشرع إلى نيويورك في الوقت نفسه: سيصل رئيس الوزراء الاسرائيلي إلى نيويورك في 25 سبتمبر ، ويلقي كلمة في اليوم التالي، ويغادرها يوم الاثنين التالي.

