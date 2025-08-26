مزيد من الشهداء والجرحى والاحتلال يدمر ألف منزل فـي أسبوعين بالصبرة والزيتون ويخنق غزة بغاز مجهول الهوية

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصل الاحتلال الاسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى، مدمرا الف منزل بحيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة في أسبوعين فيما تشير تقارير إلى أن الاحتلال يخنق القطاع بغاز مجهول الهوية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني ان جيش الاحتلال دمر اكثر من ألف منزل بحي الصبرة والزيتون منذ السادس من الشهر الحالي.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم غازات مجهولة الهوية خلال هجماتها على قطاع غزة.

وأوضح الفريق الطبي أن حالات الاختناق الناتجة عن هذه الغازات تصل إلى المستشفيات يوميا، ما يزيد من الضغط على الطواقم الطبية ويفاقم المعاناة الإنسانية للمدنيين في ظل الحصار والهجمات المتواصلة. وانتشلت طواقم الدفاع المدني ثلاثة شهداء وطفل على قيد الحياة أثر استهداف منزل عائلة (كحيل )في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة .

واصيب عدد جراء استهداف مدفعي للطابق الاخير لمنزل بمحيط مسجد عزام بحي الصبرة. كما وقعت إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بجوار مترو في حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق ارتقى ثلاثة شهداء ومصابون باستهداف مدفعية الاحتلال شقة قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ودوت سلسلة انفجارات ناجمة عن نسف وتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل في المناطق الجنوبية لجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصف وتدمير منازل شمال خان يونس وفي محيط المشفى الأوروبي شرق المدينة.

إلى ذلك وبحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، قامت عصابات المستوطنين، مساء الأحد، بنصب عشرات البيوت المتنقلة «كرفانات» في قرية بيرين، شرق مدينة الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في مسافر يطا، أسامة مخامرة، ان قرابة 30 بيتاً متنقلا تم وضعهم في محيط القرية، في ثلاث بؤر استيطانية جديدة في المنطقة.

من جانبه قال رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان :» ثلاث بؤر استيطانية جديدة «ادوريم، وبني حيفر، ومتسئيرزيف» التهمت نحو 6400 دونم من أراضي بلدة بني نعيم ومدينة الخليل، وذلك ضمن الخطة الاستيطانية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال سابقا.

وأضاف برقان، ان عصابات المستوطنين، اعتدت على عدد من المواطنين في المنطقة ونصبوا شمعدانا كبيرا فيها. مشيرا، إلى أن المنطقة تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة منذ نحو شهرين، حيث تم شق طرق استعمارية فيها والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتخريب المزروعات والآبار.