نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لندن تستقبل 40 طالبًا من قطاع غزة لمواصلة دراستهم الجامعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الحكومة البريطانية الثلاثاء، إنها ستستقبل طلابًا من قطاع غزة بموجب منح لتمكينهم من مواصلة دراستهم في الجامعات البريطانية.

ونقلت هيئة "بي بي سي" أن الخطوة تشمل نحو 40 طالبا من غزة، وسيبدأ بعضهم عامهم الدراسي في سنة الماجستير الأولى. وسيأتي بعض هؤلاء إلى بريطانيا ببرنامج تموله حكومة حزب العمال، فيما سيقُبل آخرون من خلال منح دراسية خاصة.

ولخروج هؤلاء الطلاب من قطاع غزة الذي دمرته الحرب، عليهم أولا الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الطلاب سيخضعون بعد ذلك لتدقيق في هوياتهم في دولة أخرى.

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل في الأسابيع الماضية عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نيته الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. وندد نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالخطوة معتبرًا أنها "تكافئ إرهاب حماس".