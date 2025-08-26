العالم اليوم - الرئاسة اللبنانية تعلق على أسلوب براك مع الصحفيين

انتم الان تتابعون خبر الرئاسة اللبنانية تعلق على أسلوب براك مع الصحفيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 06:28 مساءً - عبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، يوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد لما صدر عن المبعوث الأميركي توماس براك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر الجمهوري، واصفة ما حدث بأنه "كلام صدر عفوا من منبرها عن أحد ضيوفها".

وقالت الرئاسة في بيان "تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها ان تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص".

وختم البيان بتوجيه التحية إلى الصحفيين، مشيدا بجهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني.

وأثار براك، في وقت سابق من الثلاثاء، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يوجه عبارات وصفت بـ"الصادمة" و"المهينة" لعدد من الصحفيين في القصر الجمهوري اللبناني، خلال زيارته إلى بيروت.

وخلال المؤتمر الصحفي، خاطب براك الصحفيين، قائلا: "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة".