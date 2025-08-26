نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع رأي يظهر تأييد الأمريكيين لمبادرة ترامب بشأن أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة هارفارد أن أكثر من 65% من الأمريكيين يؤيدون جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الأوكراني.

ووفقًا للاستطلاع، أيد 66% من المشاركين خطوات ترامب لإنهاء الصراع، بينما أعرب 52% عن رضاهم عن أسلوب تفاوض ترامب لتحقيق هذا الهدف.

ويرى 57% أن ترامب "يستحق إشادة كبيرة" لجهوده التفاوضية، بغض النظر عن نجاحه أو فشله.

وأُجري الاستطلاع يومي 20 و21 أغسطس، وشمل 2025 ناخبا، وبلغ هامش الخطأ 2.2%.

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أنه أجرى اتصالا إضافيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثتهما الأخيرة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الماضية.

وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث مرة أخرى مع بوتين بعد يوم الاثنين الماضي، قال للصحفيين: "نعم. كل محادثة أجريتها معه كانت محادثة جيدة"".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أوضح سابقا أن محادثة بوتين وترامب في الليلة من الاثنين إلى الثلاثاء الماضية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي. وأجرى ترامب المحادثة بعد لقائه مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

كما أشار أوشاكوف إلى أنه خلال المكالمة الهاتفية، أعرب بوتين وترامب عن دعمهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وفي هذا السياق، نوقشت على وجه الخصوص فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي الجانبين الأوكراني والروسي.