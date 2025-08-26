العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: ضرب مستشفى ناصر في غزة استهدف كاميرا لحماس

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: ضرب مستشفى ناصر في غزة استهدف كاميرا لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 08:21 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي في ، الثلاثاء، إن تحقيقًا أوليًا عرض على رئيس الأركان إيال زامير أظهر أن قوات لواء "غولاني" استهدفت كاميرا مراقبة قرب مستشفى ناصر بخان يونس، ذكر أن "حركة حماس قد نصبتها لمتابعة تحركات القوات الإسرائيلية وتوجيه أنشطة ضدها".

وبحسب بيان للجيش، فإن التحقيق "الأولي" أشار إلى أن من بين القتلى العشرين الذين سقطوا في الضربتين، ستة "إرهابيين".

وأضاف البيان العسكري أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات باستكمال التحقيق لتوضيح عدة أمور.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الواقع في جنوب غزة، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: "الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته".