نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: السلطات الأمريكية ستسعى لإصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين بارتكاب جرائم قتل في واشنطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسعى السلطات إلى فرض أحكام الإعدام على المتهمين بارتكاب جرائم قتل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "إذا قام أي شخص بقتل أي شخص في العاصمة واشنطن، فسوف نسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحقه".

وأضاف ترامب أن احتمال صدور مثل هذا الحكم يُعد أداة "فعالة للغاية" لمنع جرائم القتل في المدينة.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن "الجميع متفقون" على هذا الإجراء "الوقائي". مضيفا: "ليس لدينا خيار".

ويذكر أن العاصمة الأمريكية واشنطن لا تُطبق عقوبة الإعدام حاليًا.

