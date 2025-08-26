نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة الاستخبارات الأمريكية: نواصل العثور على وثائق كانت مخفية عن انتخابات 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد أن السلطات تواصل العثور على وثائق مخبأة سابقا حول انتخابات 2020 وترى أدلة على نوايا إخفاء الحقيقة حول التصويت الذي جرى آنذاك.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء للإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غابارد بسؤال عما إذا كانت السلطات تعثر على معلومات مخفية حول "مدى فساد انتخابات 2020".

وأجابت رئيسة الاستخبارات الوطنية: "نحن نعثر على وثائق، مخبأة حرفيا في أعماق الخزائن والمكاتب، وفي الحقائب وفي أماكن أخرى، مما يشير مرة أخرى إلى نوايا أولئك الذين يحاولون إخفاء الحقيقة عن الشعب الأمريكي وإخفاء التسييس".

وأضافت غابارد أنه نتيجة لذلك، تم إلحاق "ضرر لا يمكن قياسه حقا بالشعب الأمريكي" ووعدت بإعلام ترامب بمجرد اكتمال جمع كافة المعلومات.

يذكر أنه في السادس من يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب، الذي كان يشغل آنذاك منصب الرئيس الأمريكي، مبنى الكابيتول لعرقلة إقرار نتائج انتخابات رئيس الدولة التي جرت في نوفمبر 2020 وفاز فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأصبحت أحداث السادس من يناير سببا لمحاولة عزل ترامب وأحد فصول المحاكمة حول المحاولات المنسوبة إليه لإعادة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 لصالحه. وبعد التنصيب في الفترة الثانية مباشرة في عام 2025، وقع ترامب أمرا بالعفو عن نحو 1.5 ألف شخص أدينوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول.

وتحدث ترامب مرارا بمزاعم أنه خسر انتخابات 2020 بسبب إجراءات احتيالية من قبل الديمقراطيين مع بطاقات الاقتراع البريدية.