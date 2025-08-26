نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام فعاليات "صيف طيبة 2025" بـ(150) برنامجًا ومبادرة استفاد منها أكثر من (48) ألف مشارك في المقال التالي

اختتم مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة مساء أمس، فعاليات برنامج "صيف طيبة 2025"، الذي نفذه القطاع غير الربحي بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واستمر ثمانية أسابيع متواصلة، شمل أكثر من (150) برنامجًا ومبادرة في (41) موقعًا، استفاد منها أكثر من (48) ألف مشارك.

وأشاد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سمير بن عبدالرحمن المغامسي، بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مؤكدًا أن البرنامج رسّخ دوره التنموي، ووفر بيئة آمنة لتعزيز القيم واكتشاف المواهب وتنميتها لدى المشاركين.

وأضاف أن البرنامج جاء نتيجة التعاون بين (6) جهات حكومية وأكثر من (30) جمعية أهلية، بدعم من شركات وأوقاف خيرية، مشيدًا بجهود المتطوعين ونخبة العاملين في الجمعيات الأهلية، مؤكدًا استمرار تنظيم البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع