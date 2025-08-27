نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | البرازيل ترد بقوة: تصريحات "مسيئة" من وزير الدفاع الإسرائيلي تفجر أزمة دبلوماسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين برازيليا وتل أبيب، نددت وزارة الخارجية البرازيلية اليوم الثلاثاء بما وصفتها بـ "التصريحات المسيئة وغير المقبولة" الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة.

اتهامات مباشرة وتحميل مسؤولية

قالت الخارجية البرازيلية في بيان رسمي إن الوزير الإسرائيلي وجه إهانات جديدة للبرازيل ورئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مشيرة إلى أن بلاده تتوقع منه "بدل الأكاذيب أن يتحمل المسؤولية ويكشف حقيقة المجزرة في مستشفى ناصر بخان يونس"، التي أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين.

لولا دا سيلفا تحت النار الإسرائيلية

لم يورد البيان نص تصريحات كاتس، غير أن الأخير سبق أن قال إن الرئيس البرازيلي "غير مرحب به في إسرائيل"، في إشارة إلى توتر غير مسبوق بين البلدين.

أزمة متصاعدة بين برازيليا وتل أبيب

يأتي بيان الخارجية وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة منذ أن رفضت البرازيل تعيين سفيرة إسرائيلية جديدة لديها، وردّت تل أبيب بخفض تمثيلها الدبلوماسي في برازيليا.

كما أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانًا اتهمت فيه البرازيل بانتهاج "مسار عدائي" منذ 7 أكتوبر الأول 2023، بسبب تصريحات دا سيلفا التي شبّه فيها العمليات الإسرائيلية في غزة بالممارسات النازية.

لولا: ما يجري في غزة إبادة جماعية

الرئيس البرازيلي أكد مرارًا أن ما تشهده غزة منذ قرابة عامين هو "إبادة جماعية ممنهجة"، وشبّه القصف الإسرائيلي بالمحرقة النازية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في تل أبيب.

تحرك قانوني دولي مرتقب

في يوليو الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي أن البرازيل تستعد للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقات الثنائية.

دلالات التصعيد

يرى مراقبون أن التصريحات المتبادلة بين الطرفين تمثل أعمق أزمة دبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل منذ عقود، خاصة في ظل تزايد الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.