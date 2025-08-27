العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس.. ويفرض حصارا

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس.. ويفرض حصارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - أفادت مصادر أمنية فلسطينية، الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وشرعت قوات الجيش الإسرائيلي بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات بإخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا. وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين.

