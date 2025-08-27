نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرسوم الجمركية الأمريكية المضاعفة على الهند تدخل حيّز التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت اليوم الأربعاء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الهندية حيّز التنفيذ، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفتها من 25% إلى 50%.

وتعد هذه الرسوم من بين الأعلى التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم.

خلفيات القرار الأمريكي

حسب وكالة بلومبرج، جاءت الخطوة بعد أسابيع قليلة فقط من فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على السلع الهندية.

واعتبر ترامب أن مضاعفة الرسوم تهدف إلى معاقبة نيودلهي على استمرارها في شراء الخام الروسي بأسعار مخفضة، في إطار الضغط على موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موقف الهند: "رسوم غير عادلة"

من جانبها، وصفت الحكومة الهندية الرسوم الأمريكية بأنها غير عادلة، مؤكدة استمرار المحادثات التجارية مع واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن بلاده لن تقدم تنازلات بشأن فتح سوقها الزراعية، متعهدًا بحماية المزارعين والصيادين والرعاة "حتى لو كان لذلك ثمن كبير".

انعكاسات على الصادرات الهندية

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية أن المصدّرين يترقبون تداعيات القرار، والذي من المرجح أن يزيد تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولم تصدر وزارة التجارة الهندية ردًا رسميًا بعد، إلا أن مصادر داخلها كشفت عن خطط لدعم المصدرين المتضررين عبر مساعدات مالية وتشجيعهم على تنويع أسواقهم باتجاه الصين، أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط.

خطط بديلة لتعزيز الصادرات

حددت الحكومة الهندية نحو 50 دولة بديلة لتعزيز صادراتها، خصوصًا في قطاعات المنسوجات، المنتجات الغذائية المعالَجة، الجلود، والمنتجات البحرية، في محاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.