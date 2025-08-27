نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زاد العزة".. القافلة الإنسانية الـ24 تدخل غزة لتلبية احتياجات الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" اليوم الأربعاء، في دخول الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وتخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها، لضمان الالتزام بالإجراءات المعمول بها.

محتويات القافلة ودور الهلال الأحمر

وأوضح مصدر بميناء رفح أن قافلة اليوم الرابع والعشرين تضم شحنات من المساعدات الغذائية، بما فيها: دقيق، بقوليات، أرز، زيت، وسكر، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وغيرها من مستلزمات الحياة والإغاثة الإنسانية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة لتنسيق وتفويج المساعدات، وسط جهود لوجستية متواصلة منذ مارس الماضي، شملت إدخال أكثر من 36 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية بجهود نحو 35 ألف متطوع.

جهود متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار

يأتي دخول القافلة في ظل استمرار الهدنة المؤقتة التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 10 ساعات، لإيصال المساعدات الإنسانية، فيما يواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) محاولاتهم للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.