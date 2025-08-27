العالم اليوم - بيكر هيوز توقع عقد خدمات لمدة 90 شهرا مع شركة BP

انتم الان تتابعون خبر بيكر هيوز توقع عقد خدمات لمدة 90 شهرا مع شركة BP من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:24 مساءً - أعلنت شركة الخدمات النفطية الأميركية بيكر هيوز توقيع عقد خدمات مدته 90 شهرا مع شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية في مشروع محطة تانجو للغاز الطبيعي المسال في باباوا بارات بإندونيسيا.

يشمل الاتفاق توريد قطع الغيار وخدمات الإصلاح والدعم الهندسي الميداني للمعدات التوربينية الحيوية في المحطة، بما في ذلك توربينات الغاز عالية التحمل، وتوربينات البخار، وضواغط الهواء لثلاثة وحدات للغاز الطبيعي المسال.

وتؤكد هذه الصفقة التركيز الاستراتيجي للشركة الأميركية على دعم وجودها في مجال الغاز الطبيعي المسال من خلال خدمات دعم الأصول الحيوية للمنشآت النفطية والغازية.