العالم اليوم - سوزوكي ترصد 8 مليارات دولار للتوسع في السوق الهندية

انتم الان تتابعون خبر سوزوكي ترصد 8 مليارات دولار للتوسع في السوق الهندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:24 مساءً - قال رئيس شركة سوزوكي موتور اليابانية توشيهيرو سوزوكي، إن الشركة تعتزم استثمار 700 مليار روبية (8 مليارات دولار) في الهند خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، وذلك لزيادة الإنتاج وإطلاق طرازات جديدة والدفاع عن حصتها السوقية في ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

والهند أكبر سوق من حيث المبيعات والإيرادات لسوزوكي موتور، التي تحتفظ بوجود لها هناك من خلال حصة الأغلبية التي تمتلكها في ماروتي سوزوكي الرائدة في السوق.

وأطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء، عملية تصدير أول مركبة كهربائية لشركة ماروتي سوزوكي الهندية (إي فيتارا ) لنحو 100 دولة، كما دشن إنتاج خلايا بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية الهجينة القوية في منشأة الشركة في هانسالبور.

وقال توشيهيرو سوزوكي في كلمة خلال الفعالية،: "ستستثمر سوزوكي أكثر من 70 ألف كرور روبية في الهند، في غضون السنوات الخمس إلى الست المقبلة".