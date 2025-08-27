العالم اليوم - أستراليا تكشف "ممول" هجوم المقنعين في 6 ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر أستراليا تكشف "ممول" هجوم المقنعين في 6 ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 02:15 مساءً - قال مسؤولون إن جهاز المخابرات الأسترالي تتبع تمويل متهمين بإضرام نار في كنيس يهودي في ملبورن وربط الهجوم المعادي للسامية بإيران حتى وإن كان المتهمون لا يعلمون على الأرجح أن طهران هي من كانت تحركهم.

ومثل يونس علي يونس (20 عاما) أمام محكمة ملبورن الجزئية، الأربعاء، بتهمة الهجوم على كنيس في 6 ديسمبر وسرقة سيارة.

ولم يدفع يونس بالإقرار بالذنب أو بالبراءة أو يطلب الإفراج عنه بكفالة. وأحجم محاميه عن الإدلاء لرويترز بتعليق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الثلاثاء إن أجهزة المخابرات الأسترالية أظهرت أن هذه الواقعة وهجوما آخر في سيدني العام الماضي كانا بتوجيه من الحكومة الإيرانية وطرد السفير الإيراني، لتصبح أستراليا أحدث دولة غربية تتهم طهران بالقيام بأنشطة عدائية سرية على أراضيها.

وحذرت أجهزة أمن في بريطانيا والسويد العام الماضي من أن إيران تستخدم مجرمين كوكلاء لتنفيذ هجمات عنيفة في البلدين.

وقالت بريطانيا إنها أحبطت 20 مؤامرة مرتبطة بإيران منذ 2022.

ونددت أكثر من 10 دول أخرى بما وصفته بأنه زيادة في مؤامرات من أجهزة مخابرات إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال وخطف ومضايقات.

وقال رئيس جهاز المخابرات الأسترالي مايك بيرجيس إن إيران استخدمت مجموعة من الوسطاء لإخفاء ضلوعها في الهجومين، وإنها ربما دبرت هجمات أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها "ترفض تماما" اتهام أستراليا.

وجاءت نقطة التحول في التحقيق قبل أسابيع عندما ضبطت الشرطة الاتحادية الأسترالية ومنظمة الأمن والمخابرات الأسترالية هواتف محمولة وأجهزة رقمية لدى متهمين اعتقلتهم السلطات في ولاية فيكتوريا فيما يتعلق بالهجوم على الكنيس اليهودي، وسلطت الضوء على سيارة فولكس فاغن غولف زرقاء مسروقة استخدمت في هجمات أخرى.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة في ليلة 6 ديسمبر، التي نشرتها الشرطة، 3 مقنعين يفرغون عبوات وقود من صندوق السيارة عند مدخل الكنيس اليهودي ويشعلون فيه النار قبل أن ينطلقوا مسرعين. وكان أحدهم يحمل فأسا.

وكشفت لائحة الاتهام أن الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب في ولاية فيكتوريا اتهم يونس بسرق السيارة لتنفيذ الهجوم وعرض الأرواح للخطر بإشعال النار في الكنيس بينما كان الناس بداخله.