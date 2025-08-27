نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يفرض حظر تجوال ويغلق المحال التجارية خلال اقتحام بلدة سبسطية بنابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، حظرًا للتجوال في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بالتزامن مع حملة مداهمات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية داخل البلدة.

إغلاق المحال التجارية ومداهمة منازل المواطنين

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، أن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية بالقوة، وأجبرت المواطنين على التزام منازلهم، في ظل انتشار عسكري مكثف. كما قامت القوات بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها وسط حالة من التوتر الشديد في أوساط السكان.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة متواصلة من انتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تشمل فرض القيود الأمنية، مداهمة القرى والبلدات، وإغلاق المحال التجارية، ما يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وزيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين.