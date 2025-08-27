نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام الاحتلال: جلسة جديدة للكابينت الأحد لمناقشة الخطط العسكرية بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ "الكابينت" سيعقد جلسة جديدة يوم الأحد المقبل لمناقشة الخطط العسكرية المتعلقة بقطاع غزة.

مناقشة السيناريوهات العسكرية

وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فإن الجلسة تأتي في إطار متابعة التطورات الأمنية والعسكرية في غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وطرح عدة سيناريوهات للتعامل مع الأوضاع الميدانية.

متابعة للتطورات الميدانية

ويُتوقع أن يشهد الاجتماع بحث التطورات الأخيرة على الحدود مع القطاع، إلى جانب تقييم العمليات العسكرية الجارية وتداعياتها السياسية والأمنية، في وقت يتواصل فيه الحصار على غزة ويتصاعد الوضع الإنساني بشكل خطير.