نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يناشد المجتمع الدولي إنهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه البابا ليو، بابا الفاتيكان "مناشدة قوية" للمجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.

ودعا بابا الفاتيكان لوقف إطلاق نار دائم والإفراج عن الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وقال البابا في مقابلته العامة الأسبوعية في الفاتيكان: "أطلق مجددًا مناشدة قوية لتكون هناك نهاية للصراع في الأرض المقدسة، الذي تسبب في الكثير من الفزع والدمار والموت".

وتابع قائلًا: "أناشد إطلاق سراح جميع الرهائن، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بأمان، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".

وفي قداس الأحد، وجّه البابا ليو، من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي للعمل من أجل وقف فوري للحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال البابا: "أتابع بألم بالغ ما يجري في غزة. إن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن أن تُغض الطرف عنها"

ودعا بابا الفاتيكان إلى "هدنة إنسانية شاملة تسمح بدخول المساعدات وبدء مسار حقيقي للسلام".

وطالب البابا المجتمع الدولي بـ "تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية"، مشددًا على أن "الصمت والتقاعس يغذيان دوامة العنف والدمار".

كما وجه دعوته لجميع الأطراف إلى "الحوار الجاد والنية الصادقة لإنهاء هذه المأساة"، مؤكدًا أن "السلام ليس حلمًا مستحيلًا، بل مسؤولية مشتركة يجب أن ننهض بها معًا".