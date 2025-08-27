آليتان أمميتان للتعاون الدولي فـي تنظيم الذكاء الاصطناعي

نيويورك ـ وكالات: أعلنت الأمم المتحدة عن خطوة جديدة لتنظيم الذّكاء الاصطناعي عالميًّا، تمثلت في قرار الجمعية العامة لإنشاء آليتين جديدتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال المتسارع. ورحّب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان بهذا القرار بإنشاء اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة، والحوار العالمي حول حوكمة الذّكاء الاصطناعي، مؤكّدًا على أهمية هذه الخطوة المهمة التي تأتي ضمن الجهود العالمية الرامية إلى تسخير فوائد الذّكاء الاصطناعي، والتعامل مع مخاطره. وأضاف أنّ هذا الإنجاز الرائد يؤكّد على التزام الدول الأعضاء بالبناء على الـميثاق الرقمي العالمي المُعتمد، كجزء من مـيثاق المستقبل في سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أنّ الحوار العالمي حول حوكمة الذّكاء الاصطناعي سيوفر منصة جامعة داخل الأمم المتحدة للدول والجهات المعنية لمناقشة القضايا الحرجة المتعلقة بالذّكاء الاصطناعي التي تواجه البشرية اليوم. وأكّد الأمين العام على أنّ اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذّكاء الاصطناعي ستكون بمثابة جسر حيوي بين أحدث أبحاث الذّكاء الاصطناعي وصنع السياسات، مضيفًا أنه من خلال توفير تقييمات علمية دقيقة ومستقلة ستساعد اللجنة المجتمع الدولي على استباق التحدّيات الناشئة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن كيفية إدارة هذه التكنولوجيا التحويلية. وأشار الأمين العام إلى اعتزامه إطلاق دعوة مفتوحة للترشيحات للجنة العلمية قريبًا التي ستقدم تقاريرها السنوية في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، المقرر عقده في يوليو 2026 في جنيف و2027 في نيويورك، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المبادرة التاريخية والإسهام في بناء مستقبل يخدم فيه الذكاء الاصطناعي الصالح العام للبشرية.