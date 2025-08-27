العالم اليوم - مقتل نائب أردني سابق وابنه.. والجاني يسلّم نفسه

انتم الان تتابعون خبر مقتل نائب أردني سابق وابنه.. والجاني يسلّم نفسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 05:24 مساءً - قتل نائب أردني سابق ونجله، الثلاثاء، بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة أبو نصير شمال العاصمة الأردنية عمان، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن بلاغا ورد، الثلاثاء، بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه شخص وزوجته وابنه أثناء وجودهم في منطقة أبو نصير شمال العاصمة، مما أدى إلى وفاة الأب وابنه، وإصابة الزوجة وهي بحالة سيئة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العقيد عامر السرطاوي، أنه جرى فور تلقي البلاغ تحديد مطلق النار، الذي تبين أنه ذو صلة قرابة بالمجني عليهم، وقام بتسليم نفسه وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم، وما زالت التحقيقات جارية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية محلية، بأن الجريمة أسفرت عن مقتل النائب السابق في البرلمان موسى عمير حسن أبو سويلم، ونجله الأكبر أيمن، إثر تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل أحد أقاربهما في منطقة أبو نصير – حي أم زويتينة شمال العاصمة عمّان.

وقال السرطاوي إن الجاني، وهو ابن شقيق النائب الراحل، أقدم على إطلاق رصاصتين قاتلتين أصابتا كلا من النائب الأسبق ونجله في الرأس، مما أدى إلى وفاتهما بعد نقلهما إلى المستشفيات، كما أصيبت زوجة النائب الأسبق بجروح متوسطة، وما زالت قيد العلاج في المستشفى.