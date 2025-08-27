نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يطالب بتقديم الملياردير سوروس وابنه للعدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، بأنه يجب توجيه اتهام للممول الملياردير جورج سوروس وابنه بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة بسبب دعمهما لما وصفه بـ "الاحتجاجات العنيفة".

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب اتهام جورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع بموجب قانون RICO بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "سوروس ومجموعة المرضى النفسيين التابعين له تسببوا في أضرار جسيمة لبلدنا! وهذا يشمل أصدقاءه المجانين على الساحل الغربي. كونوا حذرين، نحن نراقبكم!".

وكان الرئيس الأمريكي، أشار في مقابلة مع قناة Newsmax، إلى أن جورج سوروس ومليارديرات ليبراليين ربما كانوا يمولون الهجمات المتزايدة على تسلا في الولايات المتحدة.

يذكر أن قانون RICO (قانون مكافحة الجريمة المنظمة والمفسدة) هو تشريع اتحادي أمريكي يسمح بملاحقة وإدانة جميع أعضاء مجموعة إجرامية منظمة بارتكاب جرائم، حتى إذا لم يرتكب كل فرد على حدة فعلا إجراميا محددا، ما دام أن أفعالهم كانت جزءا من نمط نشاط إجرامي موجه لخدمة المؤسسة الإجرامية.