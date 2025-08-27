العالم اليوم - تأجيل زيارة الوفد السوري إلى بيروت

انتم الان تتابعون خبر تأجيل زيارة الوفد السوري إلى بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 08:21 مساءً - علمت "دوت الخليج"، الأربعاء، أن الوفد السوري الذي كان من المفترض أن يزور العاصمة اللبنانية بيروت غدا الخميس، قد أرجأ زيارته.

وقد تأجلت زيارة الوفد المؤلف من وزارتي العدل والخارجية إضافة إلى مديرية المخابرات، والتي كانت مقررة، الخميس، على أن يزور وفد من ثلاثة مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل بيروت خلال الأيام المقبلة بهدف وضع جدول أعمال يمهد لزيارة وفد موسع.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد قال في وقت سابق إن دمشق تريد بدء صفحة جديدة مع لبنان، ولا تريد التحكم فيه، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات حزب الله عليها.

وأوضح الشرع في لقاء وصف بالاستثنائي مع وفد إعلامي عربي في دمشق، أن لبنان عانى من السياسات السورية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لحكم الأسدين (حكم الرئيس الأسبق حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد).

وأكد الرئيس السوري أنه لم يكن يحب أن يفهم اللبنانيون أن "سوريا الجديدة تريد التحكم في لبنان والتنظير عليه، وأفضل شيء لسوريا دخول البيوت من أبوابها فحتى تنجح الأفكار يجب مناقشتها مع الأطراف الفاعلة".

وأضاف أن سوريا تأثرت خلال السنوات الماضية سلبا بالوضع اللبناني موضحا: "نحتاج إلى صفحة جديدة بيضاء لتحسين العلاقات السورية اللبنانية، وأهم شيء فيها إلغاء الذاكرة السلبية الماضية".

وأشار إلى أن "الاستثمار في لبنان بالاستقطاب السياسي والطائفي أمر خاطئ ولا يجب التفكير فيها في سوريا على الإطلاق".

واعتبر أن "الأفضل هو الذهاب إلى الاستقرار الاقتصادي بما ينعكس على الحالة اللبنانية، والاستفادة من النهضة السورية التي ستصير، والتي سيخسر لبنان على المدى الطويل إذا لم يستفد منها".

وشدد على أن "لبنان يحتاج للخروج من النزاعات السياسية في ظل الاستقطاب والأدلجة وتدخل أطراف خارجية ومحاولة فرض حلول لا يتحملها".