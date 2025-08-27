نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُلفق.. إسرائيل تطالب سحب التقرير الأممي عن المجاعة في غزة فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت إسرائيل الأربعاء إلى سحب تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة الذي أعلنت على إثره المجاعة رسميًا في غزة نهاية في الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدن بار طال، في مؤتمر صحافي: "تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بسحب تقريره الملفق على الفور،وأن ينشر بيانًا عن ذلك".

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة المجاعة رسميا في غزة، وأن 500 ألف يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيًا، وذلك استنادًا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، الذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكّل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بتمدد المجاعة إلى دير البلح، وخان يونس، بنهاية سبتمبر.

وحملّت الأمم المتحدة، إسرائيل المسؤولية عن المجاعة بـ "العرقلة الممنهجة" لدخول المساعدات الغذائية.

وأضاف بار طال "إذا لم يقدم التصنيف المرحلي على هذه الخطوة خلال وقت قصير، فإننا سندعو الجهات المانحة لهذه المؤسسة البحثية، وسنمدها بالأدلة وبحجم التجاوزات، ونحن على يقين أنهم سيتوصلون إلى الاستنتاج الصحيح بالتوقف عن تمويل مؤسسة بحثية مُسيّسة، ومُضلّلة، تعمل أداة لمنظمة إرهابية شريرة".

ورفضت إسرائيل نتائج التقرير على الفور ووصفه رئيس وزرائها بـ "كذب صريح" قائلا إن "إسرائيل لا تعتمد سياسة التجويع".