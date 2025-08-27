نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنائس فلسطين تدعو مسيحيي العالم لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين نداءً عاجلًا إلى الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم، للتحرك الفوري لوقف جرائم الإبادة، والتهجير القسري، والتجويع، التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة، رمزي خوري، في رسائل متطابقة إلى رؤساء الكنائس، إن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بشكل خطير، داعيًا إلى ضغوط دولية لضمان الحماية اللازمة للفلسطينيين. وأشار خوري إلى أن كنائس في غزة، وبينها كنيسة القديس برفوريوس للروم الأرثوذكس، وكنيسة العائلة المقدسة للاتين، تحولت إلى ملاجئ للنساء والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في وقت يرفض فيه الكهنة والراهبات مغادرة القطاع رغم المخاطر.

وشددت اللجنة على أن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل جريمة بموجب القانون الدولي مؤكدة أن "أي مستقبل لا يمكن أن يقوم على الأسر أو التشريد أو الانتقام".