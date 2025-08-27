نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطنين اثنين وشركتين من 3 دول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدرجت الولايات المتحدة مواطنين اثنين وشركتين من روسيا والصين وكوريا الشمالية في قوائم العقوبات، بذريعة تورطهم في مخطط احتيالي في مجال تكنولوجيا المعلومات تقوده بيونغ يانغ.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية فقد شملت العقوبات المواطن الروسي فيتالي سيرغيفيتش أندرييف، والمواطن الكوري الشمالي كيم أون سون، بالإضافة إلى الشركتين Korea Sinjin Trading Corporation ومقرها بيونغ يانغ، وShenyang Geumpungri Network Technology ومقرها شنيانغ (الصين).

وأضاف بيان الوزارة: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات [على الأشخاص المذكورين] لدورهم في مخطط احتيال يضم متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات نظمته حكومة كوريا الشمالية".

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، في تصريحات وردت في الوثيقة: "يواصل النظام الكوري الشمالي مهاجمة الشركات الأمريكية عبر مخططات احتيالية يشارك فيها متخصصوه في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج، الذين يسرقون البيانات ويطالبون بفدية".

وأضاف: "تحت قيادة الرئيس [الأمريكي دونالد] ترامب، تلتزم وزارة الخزانة بحماية الأمريكيين من هذه المخططات ومحاسبة المذنبين"