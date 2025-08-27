العالم اليوم - وزير الدفاع السعودي يلتقي مدير مكتب الرئيس الأوكراني

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع السعودي يلتقي مدير مكتب الرئيس الأوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:26 مساءً - التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، بمكتبه في الرياض الأربعاء، مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحلها بما يحقق السلام والاستقرار، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ومستشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع العقيد علي بكيروف.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، قال يرماك: "المملكة العربية السعودية تلعب دورا رائدا في مبادرات السلام في أوكرانيا".

وأضاف: "إن أوكرانيا ممتنة للغاية لالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتعزيز السلام المستدام والعادل لبلدنا".